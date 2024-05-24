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общество

В Новосибирске на тренера военно-спортивного центра Альфа завели уголовное дело

Фото: Pexels.com

На тренера военно-спортивного центра «Альфа» в Новосибирске завели уголовное дело по обвинению в избиении 10-летнего воспитанника.

О случившемся рассказала мать ребенка. Об этом сообщает Международный центр по делам детей.

Инцидент произошел во время полевого выезда. Мать забрала сына из центра с травмами.

Расследование по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» находится на особом контроле Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Тренер оспаривает обвинения. Он утверждает, что ребенок получил травмы случайно, упав и ударившись о бревно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске самолет не смог приземлиться с первого раза из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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