В Новосибирске оставили под арестом замглавы Краснообска по делу о взятке

2 мая чиновник был задержан сотрудниками УФСБ.

Новосибирский областной суд оставил заместителя главы посёлка Красноообск под арестом до 2 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он был задержан после получения взятки в размере 180 тысяч рублей от предпринимателя за предполагаемое влияние на выбор по контракту на производство декоративных изделий для благоустройства населённого пункта.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты чиновника. Первоначальное решение об аресте подтверждено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судят мошенников, которые украли четыре миллиона рублей.