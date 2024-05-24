В Новосибирске судят мошенников, которые украли четыре миллиона рублей

В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу 13 россиян и одной иностранки, обвиняемых в 108 эпизодах телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, преступная группировка действовала с 12 мая по 8 ноября 2022 года. На территории нескольких районов Новосибирска организовывались колл-центры, откуда производился обзвон граждан РФ. Они получали информацию о своих жертвах из электронной базы, содержащей данные тех, кто ранее подавал заявки на кредит.

Под вымышленные предлоги сотрудников банков обвиняемые предлагали гражданам взять кредит, который, якобы, можно было оформить удаленно. Для получения этого кредита по их словам, требовалось предварительно оплатить комиссии банка, страховые взносы, расходы на выезд курьера и другие затраты.

По данным правоохранительных органов, потерпевшие перечисляли деньги на банковские счета, контролируемые обвиняемыми. Обманутые граждане были лишены 4 млн рублей в результате 108 случаев мошенничества.

Подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (Мошенничество). На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 1,3 млн рублей для обеспечения гражданских исков. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Новосибирска. За совершение мошенничества в организованной группе предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

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