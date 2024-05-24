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общество

В Новосибирске построят школе с центром детских инициатив

Фото: freepik.com

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Кубовой планируется построить новую школу с центром детских инициатив и литературной гостиной, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

В состав школы войдет учебный корпус площадью около 18 тысячи квадратных метров и спортивный корпус, площадь которого превышает 2,7 тысячи квадратных метров.

Здание рассчитано на 825 учеников. Помимо классных комнат, в школе предусмотрены кабинеты робототехники,экологии, правил дорожного движения, радиомоделирования, технического моделирования, студия школьного телевидения и звукозаписи.

В спортивном блоке разместятся большой и малый спортзал с трибунами.

На данный момент на строительство школы с центром детских инициатив занято более 100 работников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьники из Новосибирска покупают ответы на ОГЭ и ЕГЭ у мошенников.

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Кристина Матвеева
Журналист

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