В Новосибирске построят школе с центром детских инициатив

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Кубовой планируется построить новую школу с центром детских инициатив и литературной гостиной, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

В состав школы войдет учебный корпус площадью около 18 тысячи квадратных метров и спортивный корпус, площадь которого превышает 2,7 тысячи квадратных метров.

Здание рассчитано на 825 учеников. Помимо классных комнат, в школе предусмотрены кабинеты робототехники,экологии, правил дорожного движения, радиомоделирования, технического моделирования, студия школьного телевидения и звукозаписи.

В спортивном блоке разместятся большой и малый спортзал с трибунами.

На данный момент на строительство школы с центром детских инициатив занято более 100 работников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьники из Новосибирска покупают ответы на ОГЭ и ЕГЭ у мошенников.