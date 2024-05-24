В Новосибирске произошёл конфликт из-за мусора

На улице А. Чистякова в Новосибирске произошёл конфликт между двумя мужчинами и семейной парой. Это произошло из-за того, что пара попросила выбросить мусор, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Конфликт начался после того, как мужчина попросил парней убрать пустые бутылки, которые они оставили. Их разозлила просьба незнакомца, и они стали агрессивно себя вести.

Мужчина использовал разбитую бутылку, как угрозу, чтобы отогнать парней, а затем начал бросать в них камни.

Благодаря вмешательству полицейских конфликт был улажен.

Сотрудники правоохранительных органом предложили местным жителям написать заявление, но они отказались.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов.