В Новосибирске временно ограничивают движение транспорта

В трех района Новосибирска, а именно в Ленинском, Дзержинском и Калининском вводят временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщают в ГИБДД по НСО.

"По 27 мая закрывается проезжая часть улицы Серафимовича в районе жилого дома №19. По 1 июня на 3,5 метра сужается проезжая часть улицы. Объединения в районе здания №101", — прокомментировали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

С 23 мая по 11 июня проезжая часть Гусинобродского шоссе сузится на 3,5 метра. Въезд к зданиям №31/2 и 31/3 будет затруднен из-за сужения дороги на 10 метров в районе дома №31/3к2.

Ограничение движения транспорта вызвано ремонтом теплотрассы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудника ГИБДД из Новосибирска отправили под домашний арест из-за взяток.