В Новосибирской области двое иностранцев признаны виновными в хищении нефти

В колонию общего режима за хищение нефти с магистрального нефтепровода «Омск – Иркутск»на сумму 92 миллиона рублей отправятся два иностранца. Об этом сообщает пресс служба Барабинского районного суда.

Диланов З.З. и Агакишиев С.Ю. 22 мая 2024 года привлечены Барабинский районным судом к уголовной ответственности, предусмотренной п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В период с 23 ноября 2022 по 15 января 2023 года мужчины тайно перевезли 4389 тонн сырья на сумму более 92 миллиона рублей. Это привело к ущербу для АО "Транснефть — Западная Сибирь" на указанную сумму.

Суд приговорил Диланова и Агакишиева к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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