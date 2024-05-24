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общество

В Новосибирской области осудили сотрудника ГИБДД из-за взяток на 400 тысяч рублей

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Калининский районный суд Новосибирска определил меру пресечения для сотрудника ГИБДД Сергея Мелихова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Судебный орган принял решение о наложении на Мелихова домашнего ареста на два месяца – до 21 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По информации следствия, Мелихов в течение трех лет получал взятки от директора автошколы за успешную сдачу учениками практического экзамена на право управления автомобилем. Общая сумма составила 400 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области судят бизнес-вумен за мошенничество на 19 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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