В Новосибирской области осудили сотрудника ГИБДД из-за взяток на 400 тысяч рублей

Калининский районный суд Новосибирска определил меру пресечения для сотрудника ГИБДД Сергея Мелихова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Судебный орган принял решение о наложении на Мелихова домашнего ареста на два месяца – до 21 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По информации следствия, Мелихов в течение трех лет получал взятки от директора автошколы за успешную сдачу учениками практического экзамена на право управления автомобилем. Общая сумма составила 400 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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