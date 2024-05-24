В Новосибирской области стало больше детей с ожирением

В Новосибирской области за последние годы увеличилось число детей с избыточной массой тела. Об этом сообщает главный эндокринолог региона Лариса Санникова.

По ее словам, каждый год медики фиксируют на 10-13% больше случаев ожирения среди детей. Особенно заметен рост числа мальчиков с этой проблемой.

Специалист также отмечает, что наряду с увеличением случаев ожирения у подростков и детей старше 12 лет, растет число случаев саркопенического ожирения. Это состояние характеризуется низким уровнем мышечной массы при избыточном жировом слое и часто связано с эндокринными нарушениями.

Основной причиной ожирения у детей является неправильный образ жизни, включающий недостаток физической активности и нерегулярное питание. В настоящее время в регионе зарегистрировано 12 случаев крайней степени ожирения среди детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области двое мигрантов украли нефть на 92 млн рублей.