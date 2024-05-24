В НСО осудили экс-зампрокурора за взятку

В Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор по делу бывшего заместителя прокурора Андрея Турбина.

Андрея Трубина признали виновным в получении особо крупной взятки согласно части 6 статьи 290 УК РВ. Также ему назначили штраф в размере 13 миллионов рублей.

"Турбина Андрея Юрьевича признать виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — заявил судья.

По версии следствия, Андрей Турбин, заместитель руководителя надзорного органа, обещал переквалифицировать уголовное дело с разбоя на самоуправство за 3 миллиона рублей.

Предприниматель Сергей Белоус, осужденный вместе с Турбиным, выступил взяткодателем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области осудили сотрудника ГИБДД из-за взяток на 400 тысяч рублей.