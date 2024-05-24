Юрист Палюлин объяснил популярность "зацепинга" среди подростков

По словам специалиста, так подростки пытаются продемонстрировать миру свой протест.

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин рассказал в беседе с RuNews24.ru, почему "зацепинг" пользуется популярностью среди подростков.

В первую очередь специалист напомнил, что "зацепинг" — это опасный и нелегальный способ передвижения на внешнем контуре транспортного средства. Палюлин объяснил, что такое опасное увлечение является способом проявить некий протест взрослому миру, а также методом самовыражения.

Юрист отметил, что желание продемонстрировать собственную лихость карается административными штрафами. Они небольшие, но сам факт вынесения такого штрафа может иметь и иные последствия, такие как сообщение по месту учебы для принятия дисциплинарных мер.

Напомним, юрист рассказала, как получить компенсацию, если затопили соседи.