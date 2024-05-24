Жители Новосибирска страдают от укусов клещей

В НСО с 15 по 21 мая зафиксировано 1983 случая укуса клещом. Всего за текущий сезон насекомые атаковали 3 515 человек, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Больше всего от укусов клещей пострадали жители Новосибирского, Искитимского и Тогучинского райнов. Активность членистоногие проявили также на территории Советского, Первомайского и Заельцовского районов Новосибирска", — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяют клещей на предмет инфекций.

Так, например, у 48 был выявлен энцефалит, у 503 — боррелиоз, у 44 — эрлихиоз, а у 38 — гранулоцитарный анаплазмоз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали двух детей.