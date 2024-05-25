сегодня
25 мая, 13:10
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 89.70 | eur 97.09
сегодня
25 мая, 13:10
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 89.70 | eur 97.09
сегодня 12:00
общество

Черепановский район Новосибирской области планирует закупить противогазы почти на 50 миллионов рублей

Фото: Сиб.фм

Район ищет подрядчика готового поставить 14 443 противогаза. Центр по обеспечению гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области объявил тендер стоимостью 49,7 миллионов руб.

Как указано на портале госзакупок, амуниция должна быть изготовлена в этом году и произвести поставку не позднее 120 календарных дней с момента подписания договора.

Тот, кто получит тендер, должен будет сам провести погрузку и разгрузку на нужный склад, а также важный пункт – это то, что все противогазы должны быть в деревянных ящиках.

Ранее Сиб.фм писал о том, что госзакупки с нарушениями выявило УФАС у Минцифры Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в