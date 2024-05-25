Две пенсионерки из Новосибирской области не смогли получить часть накопительной пенсии

Социальный фонд отказала двум сибирячкам Светлане и Асе в получении выплат, так как общая сумма их накоплений превысила 5% от размера страховой пенсии по старости. Пишет издание «Прецедент».

Позже выяснилось, что получат положенные им выплаты, одна они будут приходить по тысячи рублей раз в месяц на протяжении 19 лет.

Но у пенсионерок ещё есть шансы ведь начиная с 1 июля этого года минимальный порог для получения накоплений возрастет в два раза, а расчет будет производиться из прожиточного минимума, а не из размера страховой пенсии.

По информации регионального Социального фонда в прошлом году жителями было получено 12 485 единовременных выплат из пенсионных накоплений.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как пенсионерка из Новосибирска засудила пристава и отправила ему петушка на палочке.