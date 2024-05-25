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общество

Людмила Шубина поделилась советами по уходу за растениями после зимы

Фото: Сиб.фм

Людмила Шубина рассказала изданию «АиФ-Новосибирск», с чего лучше начать зелёный сезон.

Эксперт уверенна, что раз растение выжило в зимний период, то оно самостоятельно сможет расти уже с приходом тепла. Садоводам нужно лишь немного им помочь, а именно произвести небольшой подкорм почвы. Весной активный элемент питания – азот – исчезает из верхних слоев почвы вместе с талой водой.

Агроном Шубина советует использовать мочевину мочевину под плодовые и ягодные культуры, а также цветочные растения (30 гр на квадратный метр). Это помогает и укрепляет растения.

Она также поделилась рецептом создания качественного удобрения, на случай отсутствия мочевины. Для того, чтобы подготовить навозную жижу, нужно 2-3 лопаты свежего навоза (конского, коровьего, овечьего), оставить настаиваться в течение 3-4 дней, разбавить в пять раз и внести под яблони и сливы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске агроном Мармулев рассказал, как определить дату посева лопатой.

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Роман Чугаев
Журналист

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