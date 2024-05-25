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25.05.2024 10:20
общество

Новосибирский актер Прилучный вместе с бышей женой посетили выпускной сына

Фото: соцсети Прилучного

Павел Прилучный показал, как изменился его старший сын Тимофей.

Звезда сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» выложил в соцсети фотографию с выпускного своего сына и трогательно подписал её:

Фото Новосибирский актер Прилучный вместе с бышей женой посетили выпускной сына 2

«Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается все самое интересное. Пусть мир познается, знания — растут, опыт — копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. А папа всегда рядом».

Выпускной также посетила и мама мальчика Агата Муцениеце. Она поделилась видео с участием ребёнка

Фото Новосибирский актер Прилучный вместе с бышей женой посетили выпускной сына 3

«Сегодня у моего котика выпускной. Еще один год пролетел. Такой большой мальчик! Мамина защита и опора», — сказано в посте Муцениеце.

Прилучный и Муцениеце развелись со скандалом 4 года назад.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский актер Прилучный будет судиться с бывшей женой из-за алиментов.

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Роман Чугаев
Журналист

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