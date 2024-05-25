Новосибирского депутата Антонова наградили за участие в СВО

Ростислава Антонова был удостоен медали от Минобороны РФ «Участника специальной военной операции». Информацию об этом он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Общественник и депутат горсовета Новосибирска поделился мыслями по этому поводу.

«Я горжусь тем, что смог помочь бойцам, вставшим на защиту русского мира, мирным жителям, оказавшимся под огнем противника, но не бросивших свой дом, свой город, свой Донбасс. Каждый из них достоин не меньшей награды. Рад, что я среди этих людей».

Народный избранник отметил, что испытывает гордость за тех, кто встал на защиту страны. Он также выделил и тот факт, что смог найти в зоне СВО по-настоящему близких и преданных людей. «Тех, кто не обманет и не предаст».

Мужчина всячески помогает нашим солдатам в это не простое время. Как подмечает Антонов награда будет памятью о странице в истории страны и народа.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирская область бойцам СВО отправила 110 фур с гуманитарным грузом.