Новосибирского уклониста отправили в колонию на 5 лет

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил Теймуру Саитова к 5 годам заключения. Солдат пытался уклониться от воинской службы в рамках частичной мобилизации.

Военнослужащий год скрывался по всей стране. Он без разрешения покинул расположение воинской части и пустился в бега. Однако в какой-то момент решил вернуться в Новосибирск. Он сам решил сдаться полиции и понести наказание за содеянное. Суди признал его виновным и приговорил к 5 годам колонии общего режима.

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