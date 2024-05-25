Раскрыли причины смертельной аварии на трасе «Иртыш» в Новосибирской области

23 мая на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибло два человека. По версии спасателей авария произошла из-за сонного состояния одного из водителей. Об этом пишет Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

В минувший четверг примерно в 10 утра на трассе в Чановском районе. Водитель «Рено Логан» свернул на встречку и въехал в грузовик «Вольво».

Столкновение не смогли пережить 47-летний водитель иномарки и 34-летний пассажир, другая пассажирка была госпитализирована.

«В легковом автомобиле погибло двое человек, водитель и пассажир, сидевший за ним, женщине на переднем сиденье удалось выжить. Причиной ДТП стало сонное состояние водителя», – говорится в сообщении АСС Новосибирской области.

Специ прибывшие на место, доставали пострадавших при помощи шанцевого и гидравлического инструментов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ночью на проспекте Дзержинского произошло серьёзное ДТП.