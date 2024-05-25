В Новосибирске ночью на проспекте Дзержинского произошло серьёзное ДТП

25 мая ночью в городе образовалась большая пробка на проспекте Дзержинского. Причиной послужила массовая авария.

Происшествие случилось недалеко от парка «Березовая роща». Как пишет группа «АСТ-54» очевидцы сообщили, что около дома № 2/2 на проспекте Дзержинского случилось массовое ДТП.

На фото отчетливо видно, что в аварии приняли участие не менее 4 автомобилей у некоторых есть серьезные повреждения.

«Колеса оторвало почти у всех», – подчеркнул очевидец.

Инцидент на дороге повлёк за собой значительное затруднение движения начиная с улицы Гоголя вплоть до площади Олега Антонова.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стала известна причина смертельного ДТП в Новосибирске на трассе «Иртыш».