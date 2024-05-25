«Русская община» требует запретить концерт репера Элджея в Новосибирске

Члены общины негативно настроены на выступление своего земляка Элджея и настаивают на отмене его выступления на фестивале «Черника Music Fest». Пишет портал VN.ru.

На первый месяц лета в Новосибирске запланировано множество различных мероприятий и праздников, одним из таких будет «Черника Music Fest». Начинающие и уже состоявшиеся музыкальные исполнители будут развлекать жителей и гостей города. Однако не все рады видеть репера Элджея. Деятели «Русской общины» делают все, чтобы отменить его выступление.

«Мы обращаем внимание СК РФ и Министерства культуры РФ на тот факт, что практически каждая его песня содержит прямую пропаганду употребления наркотиков», — сообщают активисты «Русской общины».

Стоит отметить, что отмены выступления репера, добиваются уже с начала апреля.

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