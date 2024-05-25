В Новосибирске 11 водителей были лишены прав из-за болезней

Прокуратура Ленинского района выяснила, что у 11 автовладельцев были заболевания, с которыми запрещено садиться за руль.

В Постановлении Правительства РФ от 29.12.2014 №1064 указаны все противопоказания, которые запрещают управление автотранспортным средством.

Несмотря на это было выявлено 11 человек имеющих заболевания из перечня правительства. Через суд прокуратура обязала ГИБДД забрать водительские права у этих граждан. Суд оказался не на стороне ГИБДД.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области осудили сотрудника ГИБДД из-за взяток на 400 тысяч рублей.