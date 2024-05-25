В Новосибирске 2 ЗАГСа будут работать в выходные в честь Дня семьи, любви и верности

Два дворца бракосочетания Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска будут работать в свой выходной. Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

8 июля – считается выходным днём для данных учреждений, однако они готовы пойти на встречу многим парам, которые хотя сыграть свадьбу именно в этот светлый праздник. А также это имеет и религиозный смысл, ведь православная церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских.

Стоит отметить и предупредить, что заявления будут принимать лишь с 25 мая по 6 июня, места строго ограничены.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск вошел в пятерку городов с самыми дорогими в стране свадьбами.