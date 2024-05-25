В Новосибирске будут судить лже-сотрудников банка

Уголовное дело по 108 эпизодам телефонного мошенничества на общую сумму ущерба более чем 4 миллиона рассмотрит Новосибирский суд. Подсудимыми будут проходить 13 россиян и одни иностранец.

Под видом сотрудников различны банков, мошенники предлагали кредиты, но перед этим нужно было оплатить комиссию и дополнительные расходы. По версии следствия, начиная с мая по ноябрь 2022 года ОПГ совершила 108 преступлений. Свои жертв они находили в базах данных среди граждан, подавших заявку на кредит. Откуда у них появился к ним доступ пока не известно.

В процессе расследования правоохранители установили, что ко колл-центры находились почти по всему Новосибирску. Максимальный приговор за содеянное предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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