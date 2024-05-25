В Новосибирске появился рейтинг худших детских больниц по версии 2ГИС

АиФ-Новосибирск составил список больниц с самыми низкими оценками на сервисе 2ГИС.

Жители города чаще всего жаловались на некомпетентность врачей и невозможность дозвониться до регистратуры.

Самая низкая оценка оказалась у детской городской больницы №6 на улице Промышленная, 2а. Общая оценка – 3 звезды из 5. Новосибирцы утверждают, что медперсонал некачественно выполняет свою работу. В декабре 2023 года одна из пациенток Анастасия сообщила, что в больнице царит антисанитария, а ее пятимесячному ребенку стало хуже после лечения. В результате она обратилась в платную клинику, где диагноз и лечение были другими.

Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника на Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, получила 3,2 звезды. Валерия Корнеева сообщила, что врач направил ее ребенка на удаление здорового зуба. По словам другой пациентки, Angel Я, у ее дочери содрали кожу на лице во время лечения зуба, и врач не извинился.

Детская больница №4 им. В.С. Гераськова на Пархоменко получила 3,3 звезды. Одна из пациенток сообщила, что врачи неправильно лечили ее ребенка, перепутав лечение с соседним пациентом, что привело к ухудшению состояния ребенка и инфекции.

Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи получила 3,5 звезды. Горожане жаловались на некомпетентность персонала и плохое питание. В больнице запрещены посещения родителей, что вызывает недовольство у пациентов.

Детская городская клиническая больница №1 на улице Вертковская, 3, получила 3,8 звезды. Пациенты сообщают о безразличном отношении к детям, переполненных палатах и долгом ожидании помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился антирейтинг больниц города.