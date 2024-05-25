В Новосибирске суд оставил под стражей замглавы Краснообска

Заместитель главы рабочего поселка Краснообск Евгений Коржов продолжит находиться под стражей, судья не стал менять меру пресечения. Коржов обвиняется в получении взятки в 180 тысяч руб. от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба Управления судебного департамента региона.

Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого 2 мая. После чего Центральный районный суд Новосибирска арестовал Евгения Коржова до 2 июля этого года.

Адвокат обвиняемого требует изменения меры пресечения на более мягкую – домашний арест. Суд не пошёл на встречу стороне защиты и не удовлетворил их требования. Евгений Коржов продолжит находиться под стражей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области осудили экс-зампрокурора за взятку.