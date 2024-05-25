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25.05.2024 13:00
общество

Житель Новосибирска отправился под суд за запуск дрона вблизи НГАУ

Фото: freepik.com

Сибиряк смог отделаться административной ответственностью за запуск летательного аппарата, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в январе этого года новосибирец запустил беспилотник в диспетчерской зоне аэродрома Новосибирск «Ельцовка» вблизи Новосибирского государственного аграрного университета без разрешения.

Теперь он понесёт наказание по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства» и заплатит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что двух чиновников из Новосибирска оштрафовали за игнорирование жалоб местных жителей.

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Роман Чугаев
Журналист

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