Жители ЖК «Галактика» в Новосибирске пожаловались на нехватку общественного транспорта

Жители ЖК «Галактика» в Новосибирске обратились с жалобой на нехватку общественного транспорта.

В доме на улице Николая Островского появилось обращение от жителей ЖК «Галактика», которые просят, чтобы их обеспечили общественным транспортом.

Дело в том, что жилой комплекс расположен на территории 6 га, в него по проекту входит 7 жилых домов, но в данный момент введены в эксплуатацию 4 дома.

В каждом проживает около 380–500 семей, и почти в каждой есть дети.

Есть остановка общественного транспорта «Молокозавод», но пассажирские перевозки осуществляет только одна коммерческая маршрутка — маршрут № 19.

МАОУ ВСШ № 111 закрыли на капитальный ремонт почти на год, а от остановки «Молокозавод» до остановки «Красина» расстояние 1,3 км, в другую сторону от «Молокозавода» до «Ипподромской» расстояние 800 метров, и это является единственной реальной возможностью куда-либо добраться. Во время капитального ремонта в МАОУ ВСШ №111 дети будут переведены в другие учебные заведения — МБОУ СОШ №178 и МБОУ СОШ №18.

«Возникает вопрос, как дети будут добираться до этих школ? От остановки «Молокозавод» до остановки «Гостиница Северная» расстояние составляет 2,5 км, транспорта нет, родители будут вынуждены уволиться с работы, чтобы дети смогли получать образование, провожая и забирая со школы», — гласит текст обращения.

Также отмечается проблема с набором персонала в новый корпус МАДОУ «Детский сад № 484», который находится во дворе ЖК «Галактика». Одна из причин нехватки кадров связана с тем, что до ЖК сложно добраться из-за отсутствия транспортной доступности.

«Прошу обеспечить наличие общественного транспорта по улице Николая Островского с интервалом не более 15 минут», — написано в обращении.

Уточним, что обращение написано на имя Олеси Богомазовой, начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, которая подозревается в получении взятки.