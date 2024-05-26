Агроном из Новосибирска Шубина рассказала, как победить муравьёв

В Новосибирске дачники жалуются на нашествие муравьёв – агроном Людмила Шубина предложила народное средство, которое позволит быстро от них избавиться.

Этой весной новосибирцы начали жаловаться на обилие муравьёв, которые атакую дачные участки. Даже в лесной части города можно было встретить муравейники, которые достигали метровой высоты.

Муравьи – вредят и хорошему урожаю. Однако агроном Людмила Шубина предложила самый быстрый способ, как избавиться от этих насекомых на даче. Для этого нужно взять фарш и смешать его с ложкой борной кислоты.

«Их парализует, и насекомые уходят из жизни. Таким образом дачники могут избавиться от муравьев»,

- пояснила Людмила Шубина изданию «АиФ-Новосибирск».

Напомним, ранее Людмила Шубина рассказывала о народном средстве, которое поможет собрать богатый урожай клубники.