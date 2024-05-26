Агроном Шубина назвала даты для высадки арбузов в Новосибирске

Жители Новосибирской области начинают дачный сезон — но с теплолюбивыми культурами, дынями и арбузами, спешить не стоит.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина дала корреспонденту «АиФ-Новосибирск» рекомендации по высадке «выходцев из Африки». Эти культуры любят тепло, выращивание нужно начинать с рассады.

Так, семена высаживают в стаканчики, течение месяца появятся всходы. Дыню и арбуз можно вырастить на подоконнике или в теплице, здесь разместить растения можно 20-25 мая. В открытый грунт ягоды высаживают после 10 июня.

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