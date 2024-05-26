Платят миллионы: стали известны зарплаты хоккеистов новосибирской «Сибири»

Раскрыта зарплата игроков ХК «Сибирь» в Новосибирске в сезоне 2024\2025 года.

По данным издания «Спорт-Экспресс», самыми дорогими спортсменами команды стали канадские легионеры: Энди Андреофф заплатят 70 млн рублей, Тэйлору Беку — 65 млн, Тревору Мерфи — 60 млн.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Метарейтинг», Дмитрий Овчинников заработает в «Сибири» порядка 17 млн рублей», Федор Гордеев— 15 млн рублей, нападающий Владимир Бутузов — 33 млн рублей.

Напомним, Вадим Епанчинцев стал новым главным тренером новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».