Под Новосибирскими ударными темпами строится завод по переработке льна и рапса

В Искитимском районе Новосибирской области опережающими темпами строят завод по переработке масличных культур – накануне там побывали власти с инспекцией.

Первый камень на месте будущего завода в Мичуринском сельсовете заложили осенью 2023 года. Завод по переработке льна и рапса будет крупнейшим на территории от Урала и до Дальнего Востока. В предприятие будет инвестировано порядка пяти миллиардов рублей.

Масштабы стройки накануне оценили глава Искитимского района Юрий Саблин и начальник управления сельского хозяйства Виктор Лоханов. Выяснилось, что проект по строительству завода, который сдадут в 2025 году, уже реализован наполовину.

«Мы заинтересованы в этой инвестиционной площадке. Здесь будет глубокая переработка сельхозпродукции. У нас в районе мощные аграрные предприятия, которые будут сюда поставлять сырье. Плюс – это рабочие места, налоговые отчисления. И это – только первый завод», — отметил глава Искитимского района Юрий Саблин.

На заводе будут работать 240 человек, уже закуплено высокотехнологичное оборудование. Возможно, предприятие сдадут с опережением графика.

Однако не всем предприятиям рады искитимцы. Напомним, в конце этой недели прошёл митинг против строительства металлургического завода, который угрожает экологии района.