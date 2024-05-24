В Искитиме полицейские пытались разогнать митинг против строительства завода

Вчера, 23 мая, в городе Искитим Новосибирской области прошёл митинг против строительства металлургического завода «ЮМПЗ». Мероприятие посетили почти полтысячи местных жителей. Организаторы рассказали, что стражи правопорядка даже перекрыли проспект.

Митинг активисты инициативной группы заявляли за две недели. Администрация Искитима была предупреждена заранее, но разрешение общественники получили уже в последний момент.

Протестующие начали собираться задолго до назначенного времени – шести часов вечера – у входа в сквер «Юбилейный». Несмотря на то, что пошёл проливной дождь, почти сразу набралось около сотни участников.

«На пике мероприятия было почти 400 человек. Мы даже со счёта сбивались, – рассказал Сиб.фм организатор митинга Артём Фролов.

– Приехали областные сотрудники полиции, перекрыли проспект Юбилейный. Они перекрыли вход в парк и не пускали людей на митинг. Поэтому пришло меньшее количество участников».

Всего активисты насчитали более 10 машин спецслужб. Тех искитимцев, кто почти доходил до парка, сотрудники полиции пытались развернуть и не пустить. Как говорят очевидцы, искитимцам это преподносилось как несогласованная акция оппозиции, поэтому участников митинга и было гораздо меньше.

«Я шла на митинг, поздоровалась с полицейским и спросила: «где тут митинг?» Мне ответили, что никакого митинга не будет: «идите домой!» Нас бабушек обманывают», – рассказывает одна из участниц митинга.

Напомним, активисты за пару недель собрали более 6 тысяч подписей против строительства металлургического завода «ЮМПЗ». Ответ перед общественностью держал глава Искитима Сергей Завражин.

Мэр Искитима объяснял, что Южносибирский прокатный завод не является самым опасным предприятием по выбросам. Однако эта информация вызвала ещё больше противоречивых мнений и высказываний.

«Слова мэра звучат так: «вы и так на свалке живете, подумаешь, еще пару тонаров с помоями вам на голову вывалим, хуже то не будет... Далее идёт сравнение с выбросами других предприятий, но вы имейте в виду, что и химический состав другой! У нас и так продолжительность жизни в Искитиме – ниже средней!»

— возмущались общественники словами представителя власти.

Митинг – ещё не финальная точка, представители инициативной группы собирались даже обратиться к президенту России Владимиру Путину, если местные власти их не услышат.