В Искитиме проходит митинг против строительства металлургического завода ЮМПЗ

Вечером в четверг, 23 мая, в городе Искитим Новосибирской области начался митинг против строительства металлургического завода ЮМПЗ – активисты собрали несколько тысяч подписей, и их не испугал даже проливной дождь.

К митингу активисты готовились всю последнюю неделю. О его проведении они предупредили администрацию Искитима заранее, а разрешение получили уже в последний момент.

Встреча активистов была запланирована около шести часов вечера у входа в сквер «Юбилейный». В это время прошёл дождь, но протестующих и это не испугало. На митинг вышло несколько десятков искитимцев с плакатами: «Нет! Строительству ЮМПЗ в черте города», «Мы хотим жить, а не выживать в нашем городе!»

Напомним, скандал из-за строительства металлургического завода «ЮМПЗ» в Искитиме разразился в начале мая этого года. Тогда группа активистов начала собирать подписи против строительства здания предприятия в черте города.

«Мы начали сбор подписей, и собрали несколько тысяч буквально за сутки», — рассказывал Сиб.фм председатель инициативной группы Артём Фролов.

На данный момент собрано уже более 6 тысяч подписей. Оправдать действия властей три недели назад попробовал глава Искитима Сергей Завражин.

«У нас есть несколько предприятий первой категории по негативному воздействию на окружающую среду. Южносибирский прокатный завод, согласно проекту, будет выбрасывать в год 135 тонн. Это отправная точка, — заявил Сергей Завражин в официальном ответе в социальных сетях.

– Первая категория – это наша свалка ТБО. В год они выбрасывают порядка 3 тысяч 700 тонн. То есть полигон страшнее в 25%-30%!»

Впрочем, после этого первое лицо Искитима навлёк на себя ещё больше народного негодования, и был вызван в Следственный комитет для опроса. Сиб.фм следит за развитием событий.