Поезд между Новосибирском и Новокузнецком будет ездить чаще

С 4 июня скорый поезд Новокузнецк — Новосибирск будет перевозить пассажиров и по вторникам.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, перевозки таким образом будут осуществляться каждый ежедневно, рейсов не будет только по средам.

Расписание поезда останется прежним. Из Новокузнецка он будет выезжать в 7:05 и в 13:05 — прибывать в Новосибирск. Обратно он выдвигается в 15:11 и прибывает на конечную в 21:22.

Ранее мы рассказывали, что дополнительные пригородные поезда к местам летнего отдыха в Новосибирской области начнут курсировать с 1 июня.