Специалисты минтранса региона ночью проверили ремонт улиц Новосибирска

В эти выходные специалисты областного минтранса провели рейд по ремонтируемым улицам Новосибирска.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» порядок будет наведен на 14 городских улицах, среди которых — Выборная в Октябрьском районе. В текущем сезоне на ней отремонтируют 2,8 км дорожного покрытия от улицы Кирова до Кленовой.

«Ранее участок улицы Выборной был отремонтирован по национальному проекту в 2021 году в районе Ключ-Камышенского плато. В 2021 году в нормативное состояние привели 1,4 км дороги, в этом году в планах в 2 раза больше работ», — начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

Ранее в Новосибирске объяснили, почему затопило дороги после ливня.