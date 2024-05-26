В Белоруссии проходят Дни культуры Новосибирской области

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь состоялось открытие Дней культуры Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрел выставку проекта, на которой представлены гиганты ледникового периода, национальные костюмы, экспозиции рассказывают историю региона Сибири.

«Мы показываем Сибирь многоликую, как она и есть. Это территория с очень разнообразной природой, место смешения народов, эпох, культур, национальностей, кухонь – вот такую Сибирь в рамках Дней культуры в Минске мы стараемся показать», — прокомментировал Травников на открытии мероприятия.

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич поблагодарил губернатора Новосибирской области за организацию культурного события.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске прошла «Ночь музеев».