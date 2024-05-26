В Новосибирске автохам врезался в машину скорой помощи

В субботу, 25 мая, водитель Тойоты врезался в карету скорой помощи, не уступив спецмашине проезд.

ДТП произошло на пересечении улиц Высоцкого и Волочаевской. Перекрёсток пыталась объехать машина с включенными проблесковыми маячками на красный свет. В таком случае спецмашина имеет преемущество при движении.

Однако водитель Тойоты проигнорировал карету скорой помощи. Как расказыывают очевидцы, они услашали громкие звуки удара. В результате ДТП легковой автомобиль чуть не перевернулся. Своими впечатлениями от увиденного они поделились в паблике "АСТ-54".

Все участники аварии остались дожидаться инспекторов ДПС. В автомобиле скорой помощи не было больного — машина только была направлена на вызов.

Также напомним, что автоинспекторы уже два дня ищут лихача на Lexus, который на скорости проехал на запрещающий знак светофора.