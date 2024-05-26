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общество проиcшествия

В Новосибирске фотограф снял ночное сияние в небе

Фото и видео Густаво Зырянова

В ночь на 26 мая фотограф Густаво Зырянов снял загадочное явление в небе над Новосибирском. Оно было похоже на северное сияние.

Как утверждает Густаво Зырянов, вчера, в ночь с 25 на 26 июня, он стал свидетелем необычного атмосферного явления. По словам фотографа, из окна квартиры в микрорайоне Горский можно было увидеть северное сеяние.

«Уже была полночь, когда я увидел всполохи. Был туман, но даже при таких погодных условиях можно было рассмотреть свечение»,

- рассказал Сиб.фм Густаво.

Фотограф снял фиолетовые всполохи над Новосибирском. Атмосферное явление длилось пару часов.

Кстати, в этом месяце новосибирцы уже не в первый раз наблюдают северное сияние. В ночь на 4 мая такими фотографиями городские паблики были записано. Явление связано с одной из сильнейших за последнее время магнитных бурь.

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Елена Отмахова
журналист

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