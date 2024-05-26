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вчера 23:59
общество

В Новосибирске любители единоборств побросали машины на газоне

Фото: Telegram АСТ-54 Black

У «Локомотив-Арены» в Новосибирске очевидцы заметили нарушителей правил парковки.

«Десятки кандидатов в рубрику «Я паркуюсь как...» можно наблюдать у «Локомотив–Арены», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

На приложенных кадрах видно, что автомобили водители оставили прямо на газоне рядом с мостом.

Сегодня, 26 мая, в спорткомплексе организовали Кубок Новосибирской области по единоборствам, посвященный памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске автохамов у Михайловской набережной будет ловить видеонаблюдение.

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Галина Чебыкина
Журналист

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