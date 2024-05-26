В Новосибирске мигранты снова торгуют помидорами у дороги на Хилокской

В Новосибирске мигранты опять развернули незаконную торговлю вдоль дороги на Хилокской.

«Как же все достало! В одном месте убираешь, так ценные специалисты гадят в другом! Как же они достали со своим гнильем! Убрали ярмарки, только вздохнули спокойно, как вот они, снова торгуют. На тротуар ставят свои машины», — жалуются новосибирцы в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Иностранцы предлагают местным жителям купить овощи и фрукты. Люди, в свою очередь, ждут приезда правоохранителей.

Напомним, ранее прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетил Хилокский микрорайон после жалоб местных жителей на мигрантов. После принятых мер реагирования нелегальную торговлю прикрыли — но прошел только месяц, и продавцы снова на месте.