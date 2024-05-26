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общество наука

В Новосибирске овощевод Овечкин посоветовал пока не высаживать рассаду

Фото: "АиФ-Новосибирск"

Новосибирский овощевод Игорь Овечкин считает, что с высадкой рассады в открытый грунт следует повременить хотя бы до начала июня.

Игорь Овечкин рекомендовал всем овощеводам и дачникам не торопиться с посадкой, так как узнал, что в ночь с 25 на 26 будет минусовая температура. И, возможно, это не последние заморозки.

«Неделя будет ужасная, в грунт вообще ничего толком высаживать нельзя. В этом году весна отстает очень сильно, ветер на северный поменялся, и прогноз с каждым днем ухудшают и ухудшают. Я, честно сказать такой весны давно не помню: до 2-3 июня по прогнозу холодно, заморозки еще будут 100%, поэтому в грунт высаживать вообще нельзя», – заявил Игорь Овечкин изданию VN.ru.

Овощевод рекомендовал новосибирцам высаживать томаты, перцы и баклажаны в открытый грунт не ранее 10-15 июня. Игорь Овечкин отметил, что в последние годы садоводы куда-то торопятся.

Напомним, у некоторых дачников рассада стоит на подоконниках уже стоит второй месяц и сильно переросла. Агроном Людмила Шубина рассказала, что с ней делать.

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Елена Отмахова
журналист

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