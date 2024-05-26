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общество культура

В Новосибирске прошёл Крестный ход. Фоторепортаж

Фото Дениса Шмакова/Сиб.фм

Несколько минут назад в Новосибирске закончился Крестный ход – в торжественном мероприятии приняли тысячи горожан.

В Новосибирске традиционно прошёл Крестный ход в честь Кирилла и Мефодия. Ради этого мероприятия в центре столицы Сибири перекрывают несколько дорог.

Перекрытия возле Вознесенского собора на улице Советской начались с раннего утра 26 мая. Сам торжественный молебен начался в 12.00.

В течение двух часов участники прошли по улицам Советской, Гоголя и Красному проспекту и завершили марш в часовне Святого Николая Чудотворца. Самые яркие кадры запечатлел фотокорреспондент Сиб.фм.

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Елена Отмахова
журналист

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