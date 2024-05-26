В Новосибирске рассказали туристам о встрече со снежным барсом на Алтае

Многие из новосибирских туристов мечтают на Алтае встретить снежного барса. Директор национального парка «Сайлюгемский» Денис Маликов рассказал, насколько это возможно.

Сегодня, 26 мая, на Алтае отмечается День снежного барса. Сейчас на территории региона их насчитывается 54 особи. Чтобы вести учёт, специалисты национального парка «Сайлюгемский» установили специальные камеры и фотоловушки.

«Основные данные именно по полученным изображениям. И, конечно, кошек узнаём в лицо, можно так сказать. Каждому снежному барсу даём кличку, делаем паспорт, — рассказал директор парка Денис Маликов изданию BFM-Новосибирск. – Например, у нас есть самка Ю-1, которую волонтеры переименовали в Юту. Мы наблюдаем за ней с 2016 года, то есть уже 8 лет. Есть самец Ю-7, которого мы знаем уже 7 лет. Есть самка Чаганка, которую мы наблюдаем с 2016 года. Это первая особ, которая поселилась на хребте Сайлюгем и начала давать там потомство. Она и сейчас там живет. И мы знаем несколько поколений ее котят».

Как говорит специалист, за судьбой котят после двух лет жизни следить сложно. Они уходят от матери и селятся по всей территории Алтая. Часто о таких встречах рассказывают сами туристы.

«Свидетельства пришли из нескольких места. Чуть ли не у Семинского перевала недавно видели снежного барса. Видео, правда, прислали не очень хорошего качества. Так что полностью нельзя быть уверенным. Еще недавно пришли данные из района Чуй-Оозы. Там тоже видели барса»,

- продолжает Денис Маликов.

Впрочем, специалисты Национального парка «Сайлюгемский» следят за численностью снежных барсов, а иногда их показывают всем желающим. Например, осенью прошлого года они выложили видео, на кадрах которого котёнок сломал фотоловушку.