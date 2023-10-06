Котёнок снежного барса сломал камеру в нацпарке на Алтае

Камеру в Сайлюгемском нацпарпке на Алтае сломал детёныш снежного барса.

Детёныш снежного барса сломал фотоловушку в Республике Алтай. Об этом сообщили на официальном сайте Сайлюгемского нацпарпка.

Как отмечают сотрудники, после купания котёнок решил повеселиться и сломать фотоловушку. Он обхватил камеру двумя лапками и попытался её вскрыть. Первые профессиональные кадры такой поломки зафиксировала запасная ловушка.

«Поведение котят ирбиса стандартное, они, как и все кошачьи очень любопытны, барсята увидели новый предмет на тропе. Облизать, поиграть с камерой – вполне нормально. Однако тут ирбисенок решил просто свалить видеоловушку», — прокомментировал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

По его словам, кадры с фотоловушки помогают в изучении поведения и внешнего вида животного.

Напомним, что в Ленинградской области из частного зоопарка «На Лампушке» пропал новосибирский манул Баюн. Выяснилось, что животное скончалось от парвовирусной инфекции.