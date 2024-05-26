В Новосибирске туристы смогут ходить по барам с гидами

В Новосибирске готовят гастрогидов, благодаря которым походы по ресторанам и барам станут удобнее для туристов.

Сейчас завершается первый обучающий курс для гастрономических экскурсоводов, пишет VN.ru. Специалисты смогут сориентировать гостей города в ценах и кухне.

«Гастрогиды — это путеводители по ресторанам, кафе и барам, которые предлагают лучшие блюда и напитки в нашем регионе. Мы владеем информацией о ресторанах, их кухне, отзывах посетителей и ценах», — сказала ученица курса Виктория Искакова.

Ранее мы рассказывали, что известный французский актер Жерар Депардье открыл ресторан в Новосибирске.