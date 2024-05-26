В Новосибирске ученые предлагают добывать редкие металлы из подземных рассолов

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы из рассолов.

О новом методе добычи написал ТАСС со ссылкой на информацию заведующего лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Дмитрия Новикова. Эксперт отметил, что извлекать редкие металлы из руды затратно и трудоемко.

«Мы сейчас оцениваем ресурсы нефтегазоносных бассейнов на предмет извлечения редкоземельных металлов из рассолов — это подземные воды с большой степенью минерализации. На ряде платформ, в том числе на сибирской, есть большие концентрации, в том числе и редкоземельных металлов. Мы оцениваем сейчас ресурсную базу этих бассейнов», — сказал Дмитрий Новиков.

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