В новосибирском доме-памятнике архитектуры продают квартиру за 22 млн

В стоквартирном доме Новосибирска можно купить двушку за 22 млн рублей.

Дом 1937 года постройки является памятником архитектуры. В нем просторные помещения, во времена СССР, когда обычные сибиряки ютились в бараках, владельцы жилья в стоквартирнике имели даже комнаты для прислуги. Ранее здесь жили такие известные личности как академик Евгений Мешалкин, художник Николай Грицюк, директор Новосибирского приборостроительного завода Борис Галущак, биатлонист Александр Тихонов.

Квартиры в этом доме продают редко, но весной появились сразу четыре предложения. Самое дорогое из них — двухкомнатное жилье площадью 86 квадратных метров.

Напомним, что в историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей.