Бесплатное образование и гарантированное трудоустройство: как поступить на целевое место в Омский политех

Целевое обучение – это возможность бесплатно получить высшее образование и иметь гарантированное место работы сразу после выпуска. В пресс-службе ОмГТУ рассказали о новых правилах поступления на целевое обучение, действующих с 2024 года. В рамках текущей приемной кампании по соответствующей квоте в вуз будут зачислены 523 абитуриента.

Основными заказчиками целевого обучения в Омской области являются предприятия в области машиностроения, радиоэлектроники, энергетики. Среди работодателей – АО «ЦКБА», ПО «Полет» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «Омсктрансмаш», АО «НПО «Радиозавод им. А. С. Попова, ПАО «Россети Сибирь» и другие. Полный список содержится в документе. Так, в прошлом году по целевой квоте в вуз были зачислены 197 человек, а 99%выпускников, имевших договоры о целевом обучении, успешно трудоустроились в выбранные при поступлении организации.

Алгоритм поступления на целевые места следующий:

1.Зарегистрироваться на портале «Работа России» – здесь 10 июня представители предприятий со всей России разместят свои предложения о заключении целевых договоров. Они укажут свои требования к кандидатам, а также условия сотрудничества, которые готовы предложить.

2.Изучить доступные на портале предложения, выбрать интересующее предприятие из списка партнеров политеха, скачать бланк заявки на сотрудничество, заполнить его и приложить к пакету документов для поступления.

3.Подать документы в вуз (для поступающих по результатам ЕГЭ – до 25 июля, по внутренним экзаменам вуза – до 20 июля). Поступающие из Новосибирска и новосибирской области могут сделать это онлайн – через личный кабинет абитуриента на сайте ОмГТУ, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или с помощью почты/курьерской доставки на адрес приемной комиссии.

4.Сдать оригинал аттестата о среднем общем или профессиональном образовании в приемную комиссию ОмГТУ до 28 июля.

5.Дождаться приказа о зачислении, который выйдет 30 июля.

Отметим, что предприятия оборонного комплекса могут не публиковать информацию о предоставляемых местах на портале «Работа России». Оформить заявку на сотрудничество с ними можно будет через отделы кадров самих организаций, после чего ее необходимо предоставить в вуз.

Специалисты приемной комиссии помогут правильно оформить заявку на целевое обучение и ответить на все вопросы о поступлении. Получить консультации можно по телефону +7 (3812) 72-90-55. Также актуальную информацию о поступлении можно узнавать в группе абитуриента ОмГТУ.

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