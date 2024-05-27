В Новосибирском зоопарке родились 24 тропических и арктических животных: показываем фото обезьян, пингвинов и волков

Беби-бум в Новосибирском зоопарке. Сиб.фм собрал фото новорождённых животных.

Конец 2023-го и начало 2024-го — беби-бум в Новосибирском зоопарке. Как правило первые недели дети находятся с родителями, не выходят на улицу, и только потом у них появляется такая возможность. Увидеть зверей-малышей могут и посетители.

Дюжина манулов

Сразу две самки в апреле текущего года стали многодетными мамами. Малыши появились с разницей в неделю — одна самка родила пять детенышей, вторая — семь. На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше, попозже «подтянулись» дети другой. Малыши чувствуют себя хорошо, посетителей сотрудники зоопарка призывают вести себя с малышами осторожно: не шуметь около их вольеров, беречь покой мам и их наследников.

Четыре полярных волчонка

В конце апреля родителями стали полярные волки — сразу четыре наследника появилось в их семье — два мальчика и две девочки. В первые недели жизни малыши были надежно скрыты от посторонних глаз в логове, сейчас их можно увидеть. Чаще они гуляют в сопровождении взрослых — мамы и папы. В период, когда пора кормить малышей или же отправляться ко сну, родители относят своих детей в логово. Тоже касается ситуаций, когда на улице начинается дождь или происходит что-то иное, что может потревожить молодых родителей.

Очковый лангур ярко-оранжевого цвета

В семье очковых лангуров пополнение произошло в начале текущего года — сейчас малышу чуть больше четырех месяцев. В первые недели жизни малыш постоянно был с мамой: она не отпускала его ни на секунду. Сейчас он подрос, и самка стала выпускать его в люди (в пределах вольера).

Стоит отметить, что шерсть обезьяны ярко-оранжевого цвета, но через полгода она начнет темнеть и всё больше будет становиться похожей на родителей.

Ленивцы двупалые

Детеныш двупалых ленивцев родился в зоопарке осенью прошлого года, сейчас ему шесть месяцев. Первые недели находился с мамой, посетители не могли его увидеть. Самка Милена старалась укрыть детеныша от посторонних глаз в зимний период. Сейчас малышу полгода, разглядеть его гораздо проще. Он очень любит стебли сельдерея, вареную морковь, картофель, груши и листовой корм.

Ржаво-рыжие кошки

В январе 2024 года прибавление семейства произошло у ржаво-рыжих кошек. На свет появился один котенок. Обитают ржаво-рыжие кошки в павильоне «Ночной мир».

Пингвины Гумбольдта

Детеныш пингвина Гумбольдта появился на свет 16 января. В силу разных причин был на искусственном инкубировании и искусственном выкармливании.

Патагонские мары

В группе патагонских мар в январе мамами стали две самки. В общей сложности в семейной группе сейчас три малыша.

Мартышки Диана

За семьей мартышек Диана можно понаблюдать. Они живут в павильоне «Тропический мир» — малыш в этой семье появился в начале января текущего года.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж о том, как животные из Новосибирского зоопарка встречают весну.